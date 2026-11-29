MotoGP Valencia, va a fuoco la moto di Marc Marquez, paura sulla griglia della Sprint
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Alex Marquez non ci sarà a Valencia per celebrare il ritiro del fratello Marc. Il pilota Gresini sarà costretto a saltare la gara per un grave broncospasmo. Di seguito il comunicato ufficiale di Gresini: "Alex Marquez salterà il Gran premio di fine stagione. Un grave broncospasmo ha costretto il pilota a lasciare il circuito per essere trasportato all'ospedale Vithas Valencia 9 de Octubre". Alex sarebbe partito dalla sesta casella grazie al tempo di 18:06.514 ottenuto in qualifica.
Alex Marquez, 30 anni, accusava febbre già da giovedì, nonostante ciò aveva ottenuto il quarto posto nelle qualifiche e il sesto nella sprint di ieri. Si chiudono così i quattro anni trascorsi dal minore dei fratelli Marquez nel team Gresini, dall'anno prossimo in KTM. Un periodo che ha visto Alex conquistare il titolo di vicecampione del mondo nel 2025, proprio alle spalle del fratello maggiore.
Problemi di salute, fortunatamente, non così gravi da tenerlo bloccato in ospedale: Alex infatti ha seguito dal box Gresini l'ultima gara di Marc.
Alex, per settimane, è stato uno degli unici a sapere del ritiro del fratello. "All'inizio non ero tranquillo: ho passato qualche notte senza dormire bene, qualche ora in meno di sonno. Quando poi l'ha annunciato anche per me è stato come togliermi un peso. Tenere un segreto per tanto tempo non è stato facile. Ma abbiamo questa relazione, a Motegi, al Twin Ring, dormiamo nella stessa camera e lì abbiamo avuto tempo di parlare un po' di tutto. Sono molto contento per lui, perché anche a me toglie il peso di soffrire quando lui è in pista. Vuoi o non vuoi, sei un pilota, ma quando hai un fratello in pista hai sempre quel nervosismo extra".
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