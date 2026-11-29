Un'ottima Jessica Malsiner entra per la prima volta in carriera nella top 10 di Coppa del Mondo: la ventiquattrenne gardenese è brillante nona nella gara che completa la tappa sull'Hs90 di Hinzenbach, in Austria. Tredicesima dopo la prima serie, la portacolori delle Fiamme Gialle ha interpretato al meglio il round finale, portando il proprio bottino a quota 213,1 punti per il nono posto conclusivo, a sole tre lunghezze dalla top6. Prima di oggi, il miglior risultato individuale nel massimo circuito della classe 2002 di Ortisei era il tredicesimo posto meritato sul trampolino rumeno di Rasnov nel febbraio 2023. Ad imporsi nella seconda gara di Hinzenbach è la slovena Nika Prevc che va a prendersi la prima vittoria stagionale superando l'austriaca Lisa Fettner, protagonista sabato del sorpasso ai suoi danni nella seconda serie. Prevc centra la 41esima perla in Coppa del Mondo con 235,7 punti e un margine di 2,2 lunghezze su Fettner, con la tedesca Agnes Reisch terza a 5,2 punti. Ai piedi del podio, l'altra slovena Nika Vodan è quarta (222,9) con la norvegese Ingvild Midtskgen (220,9) quinta seguita dalla connazionale Heidi Traaserud (216,6).