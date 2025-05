MotoGP, Alex Marquez: "Io favorito per il titolo? Marc è il più veloce"

L’idolo di casa Fabio Quartararo è tornato competitivo a Jerez, ma resta con i piedi per terra in vista del prossimo futuro: “Dobbiamo mantenere il buon momento trovato a Jerez. Ma dobbiamo continuare a lavorare, non significa che siamo stabilmente a lottare per il podio. Motore nuovo? Puntiamo a maggiore velocità di punta, era necessario. È un passo piccolo ma importante, dovremo migliorare anche la guidabilità in quinta e sesta marcia. I tifosi qui sono speciali, per noi c’è solo questo Gran Premio di casa e noi dobbiamo godercelo. C’è anche un po’ di pressione ma questa è una di quelle gare dove avverti la passione dei tifosi. Per il titolo Alex fino ad ora è stato il più costante, non voglio parlare di percentuali ma la prima vittoria dà sempre tanta fiducia”.