Bagnaia: "Le Mans mi piace, saremo più competitivi grazie ai test di Jerez"

Il duello per il titolo della MotoGP tra i fratelli Marquez e Francesco Bagnaia riprende nel fine settimana a Le Mans. Il GP di Francia sarà l'ennesima prova d'appello per "Pecco", costretto a vincere per non concedere altri punti ad Alex e Marc. "Nonostante meteo e temperature, Le Mans è una pista che mi piace da sempre e che ben si adatta alla Ducati. A Jerez sono stato solido nella Sprint, in gara mi sono mancati i sorpassi, ma abbiamo raccolto una doppia P3 e tanti punti. Nel test poi ho fatto dei passi in avanti, provato alcune soluzioni che riporteremo anche qui e che possono farci essere più competitivi", ha detto Bagnaia, terzo in classifica a quota 120 punti.