Alex, Marc e Pecco: il triello iridato all'esame dell'anomalia Le Mans

Dopo lo scatto al via di Jerez de la Frontera, la stagione europea della MotoGP infila un'altra marcia con il Gran Premio di Francia sul circuito Bugatti di Le Mans, il "salotto buono" ma soprattutto la parte permanente dell'impianto che ospita a fine primavera la mitica 24 Ore di Le Mans. Basteranno invece una quarantina di minuti o poco più per aggiornare le classifiche del Mondiale che nel fine settimana in arriva affronta la sua sesta tappa. A differenza di buona parte dei Gran Premi del calendario, quello di Francia ha visto sei diversi vincitori nelle ultime sei edizioni: dal 2019 al 2024. Non solo, il verdetto di Le Mans (in alcuni casi a causa delle condizioni meteo) ha spesso segnato una discontinuità rispetto all'andamento della stagione. Solo nel 2019 (Marc Marquez) e lo scorso anno (Jorge Martin) a tagliare per primo il traguardo è stato il pilota che a fine stagione si sarebbe messo in testa la corona iridata. L'ottava e più "recente" per il Cannibale spagnolo, la prima per il suo sfortunato connazionale di Aprilia Racing, ancora una volta fermo ai box e purtroppo per lui (e per la Casa di Noale) non quelli di un circuito, in attesa di lanciarsi in pista.