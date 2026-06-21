Moto3 Brno, Danish la spunta in volata, Quiles allunga nel Mondiale

21 Giu 2026 - 11:50
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Prima vittoria iridata nel Gran Premio delle Repubblica Ceca per il rookie malese Hakim Danish (KTM MT Helmets-MSI) che con una gara tutta in progressione (aveva preso il via in quinta fila) la spunta in volata sullo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e sul leader del Mondiale Maximo Quiles (KTM Aspar Team). Si ferma ai piedi del podio l'altro spagnolo David Almansa (KTM Intact GP) che era scattato dalla pole position. A completare la top ten è stato l'ndonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia). Nella classifica generale Quiles allunga sul connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che chiude sesto. Miglior pilta italiano al traguardo Matteo Bertelle, undicesimo in sella alla KTM Level Up MTA.

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