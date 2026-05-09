Martin festeggia: "Vive la France, amo questa pista". Bagnaia ci crede: "Domani puntiamo ancora più in alto"
Soddisfazione nelle parole del terzo classificato Bezzecchi
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JORGE MARTIN
"Vive la France! Amo questa pista, avevo fatto un po' di fatica in qualifica ma sapevo di avere un buon potenziale. Al via ci ho messo tutta la determinazione possibile ma non pensavo di riuscire a prendere la testa della gara. Diciamo che non l'avevo proprio studiata a tavolino, però... D'altra parte scattando ottavo era impossibile sapere cosa avrebbero fatto quelli davanti. Ho tenuto la mia linea ed è andata anche meglio del previsto. Da lì in avanti ho continuato a spingere e sono riuscito ad aprire anche un po' inaspettatamente un buon gap sugli inseguitori. Me la sono goduta: questa moto mi permette di fare tutto quello che voglio! Oggi poi mi sento molto forte: ho molta più esperienza, sono un pilota più completo. Grazie a tutti, sono molto felice. Ora testa a domani".
FRANCESCO BAGNAIA
"Questo podio mi dà molta più soddisfazione di quello di Jerez perché qui abbiamo anche messo in mostra un passo molto buono. Sono molto felice, stiamo migliorando e adesso spero di fare una bella gara nel Gran Premio. Per domani credo che abbiamo in canna un ottimo risultato. Sarebbe stato meglio partire in modo più efficace, è dall'inizio dell'anno che fatico al via. Mi hanno sfilato sia Marc che Bezzecchi e credo che Martin abbia fatto qualcosa di eccezionale. Poi mi sono ripreso ma non ne avevo di più per fare meglio di così. Stando dietro alle Aprilia direi che ci manca un po' di accelerazione ma ormai siamo molto vicini. Sul passo gara siamo lì, oggi io e Bezzecchi avevamo lo stesso ritmo. Loro riescono a portare tanta velocità fuori dalle curve, cosa che a noi non riesce nella stessa misura. Io qui non sono mai stato un fulmine, quindi il risultato di oggi è di buon auspicio per le prossime gare. Se piove siamo a posto".
MARCO BEZZECCHI
"Sono molto contento. È stata una gara difficile, non mi sentivo molto bene. È stato un risultato molto sofferto, dopo una gara sempre in bagarre. Ringrazio la mia squadra, i miei tifosi, lo staff e... tutti quanti. Alla fine abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo fatto una bellissima qualifica e una bella Sprint, portando a casa un buon risultato. Se poi domani piove, beh pazienza... saremo tutti nella stessa barca. Cercheremo casomai di trarre qualche indicazione in più dal warm up. Poi magari le previsioni sbagliano come per oggi e ci sarà un sole che spacca le pietre".