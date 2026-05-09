Martin festeggia: "Vive la France, amo questa pista". Bagnaia ci crede: "Domani puntiamo ancora più in alto"

"Questo podio mi dà molta più soddisfazione di quello di Jerez perché qui abbiamo anche messo in mostra un passo molto buono. Sono molto felice, stiamo migliorando e adesso spero di fare una bella gara nel Gran Premio. Per domani credo che abbiamo in canna un ottimo risultato. Sarebbe stato meglio partire in modo più efficace, è dall'inizio dell'anno che fatico al via. Mi hanno sfilato sia Marc che Bezzecchi e credo che Martin abbia fatto qualcosa di eccezionale. Poi mi sono ripreso ma non ne avevo di più per fare meglio di così. Stando dietro alle Aprilia direi che ci manca un po' di accelerazione ma ormai siamo molto vicini. Sul passo gara siamo lì, oggi io e Bezzecchi avevamo lo stesso ritmo. Loro riescono a portare tanta velocità fuori dalle curve, cosa che a noi non riesce nella stessa misura. Io qui non sono mai stato un fulmine, quindi il risultato di oggi è di buon auspicio per le prossime gare. Se piove siamo a posto".