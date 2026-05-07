MotoGP, Alex Marquez: “Difficile pensare di vincere, a Jerez è tornato il feeling”

La MotoGp si riaccende con il weekend francese di Le Mans, e come ogni vigilia delle prime prove libere tornano anche le parole di alcuni protagonisti. Il vincitore dell’ultimo Gran Premio di Jerez Alex Marquez si è detto contento delle sensazioni ritrovate, ma resta cauto: “Non è troppo realistico pensare alla vittoria, a Jerez ho ritrovato sensazioni fantastiche e sono tornato a frenare come nel 2025, ma dobbiamo capire se siano situazioni legate solo a quella giornata oppure se potremo confermarle anche in altri circuiti. Soprattutto la frenata, mi faceva perdere tempo, in Spagna invece grazie a questo sono riuscito a fare la differenza nei punti in cui sono forte”.