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MotoGP, Alex Marquez: “Difficile pensare di vincere, a Jerez è tornato il feeling”

Il vincitore dello scorso GP: “Ritrovate le sensazioni del 2025, ma serve confermarsi in altre piste”. Quartararo e Zarco, sensazioni opposte

07 Mag 2026 - 16:53
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Torna la MotoGP con il weekend di LeMans in Francia e tornano anche le parole dei protagonisti. Il vincitore dello scorso di Gp di Jerez Alex Marquez ha affermato di aver ritrovato fiducia, ma resta cauto sul futuro: “In Spagna ho potuto frenare come nel 2025, ma dobbiamo confermare certe sensazioni anche su altre piste”. Johann Zarco, eroe di casa e vincitore dell’anno scorso: “Con la pioggia potrei avere una chance”.

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La MotoGp si riaccende con il weekend francese di Le Mans, e come ogni vigilia delle prime prove libere tornano anche le parole di alcuni protagonisti. Il vincitore dell’ultimo Gran Premio di Jerez Alex Marquez si è detto contento delle sensazioni ritrovate, ma resta cauto: “Non è troppo realistico pensare alla vittoria, a Jerez ho ritrovato sensazioni fantastiche e sono tornato a frenare come nel 2025, ma dobbiamo capire se siano situazioni legate solo a quella giornata oppure se potremo confermarle anche in altri circuiti. Soprattutto la frenata, mi faceva perdere tempo, in Spagna invece grazie a questo sono riuscito a fare la differenza nei punti in cui sono forte”.

Molto entusiasta il vincitore dello scorso anno Johann Zarco, che rimane comunque realista: “L’anno scorso è stato fantastico, quest’anno se ci sarà l’occasione non dovrò farmela scappare. A Jerez sull’asciutto non ero competitivo per il podio, non dico che chiedo la pioggia ma sicuramente potrebbe crearmi delle chance. Credo che i tifosi francesi siano gli unici a volere la pioggia. Pressione del Gp di casa? Noi senza tifosi non siamo nulla, il lato sportivo va messo da parte”.

Ancora in alto mare invece Fabio Quartararo sulla sua Yamaha, con il pilota di casa che si aggrappa ai test di Jerez: “Le aspettative sono più basse rispetto allo scorso anno, ma nei test in Spagna abbiamo provato un pacchetto aerodinamico che porteremo e useremo anche qui. In passato facevo il tempo sul giro con l’anteriore e con questa moto non ci riesco. I tifosi di casa sono incredibili, abbiamo sempre tanti impegni ma vedere tutti che si divertono è speciale”.

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