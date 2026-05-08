Marquez Sr: "Inizio difficile, stiamo soffrendo". Zarco: "Sogno la prima fila... e il podio"
Il leader del Mondiale Bezzecchi ottimista ma non troppo davanti ai microfoni
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JOHANN ZARCO
"Nei giorni scorsi tutti vedendo le previsioni meteo di cattivo tempo mi dicevano che per me erano l'ideale, invece sono primo anche con il sole e questo mi rende felice. In passato la gara di casa di metteva molto pressione, oggi invece mi faccio trasportare dall'entusiasmo del pubblico francese. La mia Honda non è cambiata: nei recenti test di Jerez abbiamo provato ad ottimizzare il setting della moto: novità vere e proprie non ne abbiamo, perché Honda è ormai concentrata sul progetto 850. Stiamo facendo il massimo con questa moto e io lavoro con mente più tranquilla. Qui siamo partiti bene, ora vedremo con gomme usate. Essere in prima fila sulla griglia di partenza sarebbe una buona opportunità di andare a caccia del podio".
MARC MARQUEZ
"Inizio di weekend difficile per me. Non siamo riusciti ad essere più veloci. Stiamo soffrendo un po', dobbiamo spingere di più. La moto comunque è abbastanza a posto. Più in generale sapevo che quest'anno non sarebbe stata facile, dopo il mio incidente dello scorso anno in Indonesia".
MARCO BEZZECCHI
"Oggi è stata tosta. Qui a Le Mans i distacchi sono sempre molto risicati: c'è poco differenza tra una buona prestazione e una cattiva. Ad ogni modo abbiamo centrato il primo obiettivo, che era quello di andare direttamente in Q2. Non sono perfettamente a mio agio: devo lavorare su frenata e stabilità ma devo dire che nel corso di questa prima giornata sono riuscito a lavorare sulla mia moto".
ALEX MARQUEZ
"Ho fatto più fatica del previsto nei primi turni di prove a trovare il ritmo ma a parte questo direi non malissimo. Possiamo fare un bel passo avanti nella giornata di sabato".