Marquez Sr: "Inizio difficile, stiamo soffrendo". Zarco: "Sogno la prima fila... e il podio"

"Nei giorni scorsi tutti vedendo le previsioni meteo di cattivo tempo mi dicevano che per me erano l'ideale, invece sono primo anche con il sole e questo mi rende felice. In passato la gara di casa di metteva molto pressione, oggi invece mi faccio trasportare dall'entusiasmo del pubblico francese. La mia Honda non è cambiata: nei recenti test di Jerez abbiamo provato ad ottimizzare il setting della moto: novità vere e proprie non ne abbiamo, perché Honda è ormai concentrata sul progetto 850. Stiamo facendo il massimo con questa moto e io lavoro con mente più tranquilla. Qui siamo partiti bene, ora vedremo con gomme usate. Essere in prima fila sulla griglia di partenza sarebbe una buona opportunità di andare a caccia del podio".