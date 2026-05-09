SPRINT RACE

Impresa-Sprint di Martin a Le Mans, Bagnaia e Bezzecchi sul podio

Rovinosa caduta per Marc Marquez nel formato breve del GP di Francia

di Stefano Gatti
09 Mag 2026 - 15:47
© Getty Images

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Con una partenza a razzo dalla casella centrale della terza fila, Jorge Martin prende subito il comando con la sua Aprilia ufficiale e va a vincere agevolmente la Sprint Race di Le Mans davanti a Francesco Bagnaia (autore invece di uno scatto imperfetto dalla pole position) e al leader del Mondiale Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia factory. Nella classifica generale Martin si porta a sei punti di Bezzecchi (102 a 106).Pedro Acosta porta fino ai piedi del podio la KTM Red Bull, mentre l'idolo locale Fabio Quartararo completa la top five. Rovinoso highside all'ultimo giro per Marc Marquez che stava disputando una gara piuttosto anonima in settima posizione dopo il via dal centro della prima fila. Rientrato ai box, il campione spagnolo si è ritirato per qualche minuto nel motorhome Ducati, per poi essere accompagnato con uno scooter verso il centro medico per accertamenti al piede destro che Marc non riusciva ad appoggiare a terra.

A terra dopo quattro dei tredici giri alla prima esse Fabio Di Giannantonio che con la Ducati VR46 stava tentando una difficile rimonta dopo essere stato suo malgrado protagonista di uno scatto "horror" dalla seconda fila. "Diggia" ha poi ripreso la gara, portandola a termine nelle retrovie con un giro di ritardo. Ritirati per caduta Luca Marini (giro due) con la Honda HRC ed Enea Bastianini, scaricato dalla sua KTM Tech3 al sesto passaggio. Un giro più tardi ad aggravare l'ecatombe dei piloti italiani anche il forfait (lui pure per caduta) di Franco Morbidelli con la seconda Ducati VR46.

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