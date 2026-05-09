La rivelazione di Marquez: "Doppio intervento chirurgico al piede e alla spalla, una vite tocca il nervo radiale"

"Per fortuna è solo una frattura al metatarso. Devo operarmi ma a questo punto... ne approfitto per fare tutto insieme. Sì perché - questo non lo avevamo ancora comunicato - avevo già programmato per la settimana dopo Barcellona (prossimo weekend, ndr) un intervento chirurgico alla spalla destra, legato al mio incidente dello scorso autunno in Indonesia. Purtroppo una delle viti si era rotta e un'altra si era spostata. Di pochi millimetri ma puntava nella direzione sbagliata e andava a toccare il nervo radiale, procurandomi dolore. Erano proprio dovute a questo problema le mie prestazioni altalenanti di questi primi Gran Premi. Anche qui me la stavo prendendo calma, facendo molta attenzione. Dopo Jerez mi sono reso conto che qualcosa non andava e sono andato dal dottore per capire cosa fosse e fare degli esami. È stato lì che abbiamo capito cos'era successo. Purtroppo oggi al penultimo giro della Sprint mi sono in un certo senso rilassato e - quando la moto mi ha disarcionato - non sono stato abbastanza reattivo ed è successo quello che è successo. Era un problema che avvertivo solo con le sollecitazioni delle moto da Gran Premio e in particolare con la posizione in sella. A casa sulle moto stradali e anche in allenamento con quella da cross la vite non mi dava fastidio. Quindi ora ne approfitto per operarmi sia al piede che alla spalla: si tratta di un intervento lungo ma non particolarmente complicato, poi tutto dipenderà dai tempi di recupero. Non mi vedrete sicuramente in gara a Barcellona, mentre per il Gran Premio d'Italia di fine mese al Mugello vedremo..."