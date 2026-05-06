Le Mans passaggio chiave del Mondiale: bis Ducati o riscossa Aprilia?

Si riparte dall'uno-due Aprilia in vetta al Mondiale Piloti: Bezzecchi e Martin sono separati tra loro da undici punti. Domenica 26 aprile scorso in Spagna l'italiano è andato in tripla cifra (101), il suo compagno di squadra spagnolo ha toccato quota 90. Il primo degli inseguitori dei Men in Black di Noale è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46, 71 punti), mentre a completare la top five iridata sono Pedro Acosta (KTM, 66 punti) e Marc Marquez (Ducati Lenovo, 57 punti). Vincitore tre anni fa a Le Mans tre anni fa con la Ducati VR46 ma fuori dalla top ten un anno fa sia al sabato che alla domenica, Bezzecchi ha tutte le intenzioni di rafforzare la sua leadership nel Mondiale, Martin viceversa punta a ridurre il gap dal "Bez" sulla poista che lo ha visto nel 2024 (il suo anno d'oro) sbaragliare il campo con pole position, vittoria nella Sprint e bis nel Gran Premio.