Serie A, Cagliari-Udinese 0-2: Buksa e Gueye decisivi, Runjaic aggancia i 50 punti
Colpo esterno dei friulani in Sardegna: Pisacane (per ora) deve rimandare la salvezza aritmetica. Tensione e cori razzisti nel finale
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Nella trentaseiesima giornata di Serie A arriva il colpo esterno dell’Udinese, che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel corso della prima frazione di gioco i rossoblù spingono forte, cercando spesso Esposito in avanti. È proprio l’ex Empoli a rendersi pericoloso verso la mezzora, quando imbuca per Gaetano a cui viene impedito l’1-0 solamente da un grande intervento di Okoye. Qualche istante più tardi Dionisi assegna un penalty in favore dei padroni di casa (fallo di mano di Karlstrom), annullato però dopo revisione al Var. Dopo l’intervallo i bianconeri sembrano ancora soffrire, ma alla prima buona occasione colpiscono: filtrante di Solet, Palestra si perde Kamara che apparecchia per la zampata vincente di Buksa, al 56’.
I sardi cercano in tutti i modi di pareggiare i conti, ma nel recupero arriva il colpo del ko: al 96’ Davis serve l’assist per il raddoppio firmato da Gueye. Nel finale tanta tensione per i cori razzisti proprio a Davis che si arrabbia: l'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire anche una rissa in campo con Davis furente nei confronti di Dossena. Si accende una lunga discussione con altri rossoblù e giocatori dell'Udinese che si intromettono. Alla fine della partita ulteriori polemiche con i giocatori che vengono a contatto. Ancora Davis irrefrenabile, evidentemente indispettito per qualcosa. Poi l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi da due compagni. Il Cagliari rimane fermo a 37 punti, deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l’Udinese di Runjaic, che torna a toccare tale quota a oltre 13 anni dall'ultima volta (era il 2012-2013, alla fine i bianconeri ne totalizzarono 66).
IL TABELLINO
Cagliari-Udinese 0-2
Cagliari (3-5-2): Caprile 5.5; Ze Pedro 5.5 (dal 17’ st Sulemana 6), Dossena 5.5, Rodriguez 6; Palestra 5.5 (dal 17’ st Zappa 6), Adopo 6 (dal 43’ st Belotti sv), Gaetano 6, Folorunsho 6 (dal 28’ st Albarracin 6), Obert 6 (dal 43’ st Trepy sv); Esposito 6, Mendy 5.5. All. Pisacane. A disp. Ciocci, Sherri, Raterink, Mina, Deiola, Malfitano, Kilicsoy.
Udinese (3-5-2): Okoye 7; Mlacic 5.5 (dal 9’ st Bertola 6), Kristensen 6.5, Solet 7; Ehizibue 5.5 (dal 33’ st Arizala sv), Piotrowski 5.5 (dal 9’ st Miller 6), Karlstrom 6, Atta 6, Kamara 6.5; Zaniolo 5.5 (dal 33’ st Gueye 6.5), Buksa 7 (dal 20’ st Davis 6.5). All. Runjaic. A disp. Sava, Padelli, Nunziante, Zarraga, Zemura, Camara, Bayo.
Arbitro: Dionisi.
Marcatori: 56’ Buksa (U), 96’ Buksa (U).
Ammoniti: Ze Pedro (C); Ehizibue (U), Davis (U).
LE STATISTICHE
- L’Udinese (50 esatti) ha raggiunto quota 50 punti in un campionato di Serie A per la prima volta dalla stagione 2012/13 (66 in quel caso).
- L’Udinese ha vinto otto trasferte in questo campionato e solo due volte ha fatto meglio in un singolo campionato di Serie A: nove sia nel 2004/05 che nel 2010/11 (otto anche nel 1997/98).
- L’Udinese ha ottenuto due vittorie di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (vs Hellas Verona e Roma in quel caso).
- Il Cagliari (22) ha perso una partita in cui ha tentato più di 20 tiri in Serie A per la prima volta dal settembre 2024 (vs Empoli in quel caso con 21 conclusioni effettuate) – quella era stata anche l’ultima sfida con 20 o più tiri all’attivo terminata senza segnare dai sardi nel torneo.
- L’Udinese è rimasta imbattuta in almeno cinque gare esterne di fila con lo stesso allenatore in Serie A per la prima volta dal periodo agosto-novembre 2022 (serie di sei in quel caso con Andrea Sottil alla guida).
- L’Udinese inoltre ha vinto tre delle ultime quattro trasferte disputate in Serie A (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle 12 precedenti (2N, 7P).
- Il Cagliari ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe disputate in Serie A (2V), tante sconfitte quante nelle nove precedenti (3V, 3N).
- L’Udinese ha conquistato la vittoria in tutte e tre le partite in cui Adam Buksa è andato a segno in questo campionato di Serie A (vs Lecce, Fiorentina e Cagliari).
- Adam Buksa ha segnato due gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A dopo averne realizzato appena uno nelle 17 precedenti.
- Idrissa Gueye ha segnato il suo primo gol in Serie A con l’Udinese alla sua presenza numero 17 nella competizione.
- L’Udinese è rimasta imbattuta in almeno otto partite di fila contro il Cagliari in Serie A (5V, 3N) per la prima volta dal 2013 (10 in quell'occasione - 6V, 4N).
- Dal suo arrivo all’Udinese nella stagione 2023/24, nessun giocatore ha servito più assist rispetto a Hassane Kamara con la maglia dei friulani in Serie A (sette, come Sandi Lovric) – tre di questi sette passaggi vincenti sono arrivati proprio contro il Cagliari.
- Due dei tre legni colpiti da Zaniolo in questo campionato sono arrivati contro il Cagliari: il numero 10 dell’Udinese è il terzo giocatore a colpirne almeno uno contro la stessa avversaria sia all’andata che al ritorno nella Serie A 2025/26, dopo Stefano Moreo contro la Juventus e Francisco Conceição contro il Parma.