Serie A, Cagliari-Udinese 0-2: Buksa e Gueye decisivi, Runjaic aggancia i 50 punti

I sardi cercano in tutti i modi di pareggiare i conti, ma nel recupero arriva il colpo del ko: al 96’ Davis serve l’assist per il raddoppio firmato da Gueye. Nel finale tanta tensione per i cori razzisti proprio a Davis che si arrabbia: l'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire anche una rissa in campo con Davis furente nei confronti di Dossena. Si accende una lunga discussione con altri rossoblù e giocatori dell'Udinese che si intromettono. Alla fine della partita ulteriori polemiche con i giocatori che vengono a contatto. Ancora Davis irrefrenabile, evidentemente indispettito per qualcosa. Poi l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi da due compagni. Il Cagliari rimane fermo a 37 punti, deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l’Udinese di Runjaic, che torna a toccare tale quota a oltre 13 anni dall'ultima volta (era il 2012-2013, alla fine i bianconeri ne totalizzarono 66).