Giro d’Italia, seconda tappa: Guillermo Silva si prende frazione e maglia rosa dopo la maxicaduta

Nuova maglia rosa nella seconda tappa del Giro d’Italia 2026: Guillermo Silva della XDS-Astana vince la volata ristretta di Veliko Tarnovo ed è il nuovo leader. I 221 chilometri con partenza da Burgas vengono subito segnati dalla coppia di giornata che scappa via e va in fuga: si tratta del duo del team Polti-Visit Malta formato da Diego Sevilla e Mirco Maestri. I due arrivano a guadagnare oltre 5’ di vantaggio, con lo spagnolo che transita sempre primo sia al traguardo volante di Sliven che ai GPM di Byala Pass e Vratnik.