Marini e la Honda svettano a Le Mans, i big si nascondono

Inizia con il miglior tempo di Luca Marini il weekend del Gran Premio di Francia. Il pilota italiano del team ufficiale Honda HRC guida la classifica dei tempi del primo turno di prove libere in un minuto, 30 secondi e 857. A fare la differenza son state in buona sostanza le differenti scelte sugli pneumatici da utilizzare per il time attack. Marini ha prevalso per soli 54 millesimi su Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e di 208 su Pedro Acosta in sella alla KTM Red Bull factory. Quarta casella per un'altra Honda: quella del team satellite HRC del beniamino di casa Johann Zarco (+0.252), vincitore davanti al suo pubblico della scorsa edizione della gara. Chiude la top five Raul Fernandez (+0.367) con la migliore delle Aprilia, quella clienti del team USA Trackhouse.