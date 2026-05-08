PROVE LIBERE 1

Marini e la Honda svettano a Le Mans, i big si nascondono

 Bezzecchi e Martin fuori dalla top ten al via del weekend francese

di Stefano Gatti
08 Mag 2026 - 12:12
© Getty Images

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Inizia con il miglior tempo di Luca Marini il weekend del Gran Premio di Francia. Il pilota italiano del team ufficiale Honda HRC guida la classifica dei tempi del primo turno di prove libere in un minuto, 30 secondi e 857. A fare la differenza son state in buona sostanza le differenti scelte sugli pneumatici da utilizzare per il time attack. Marini ha prevalso per soli 54 millesimi su Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e di 208 su Pedro Acosta in sella alla KTM Red Bull factory.  Quarta casella per un'altra Honda: quella del team satellite HRC del beniamino di casa Johann Zarco (+0.252), vincitore davanti al suo pubblico della scorsa edizione della gara. Chiude la top five Raul Fernandez (+0.367) con la migliore delle Aprilia, quella clienti del team USA Trackhouse.

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Lo spagnolo precede i connazionali Alex Rins (Yamaha Monster Energy) e Alex Marquez con la Ducati satellite Gresini Racing, vincitore due settimane fa a Jerez de la Frontera. A separare i fratelli Marquez è il giapponese Ai Ogura con l'altra Aprilia targata Trackouse. Marc Marquez non va infatti oltre il nono tempo con la migliore delle Ducati factory del team Lenovo, staccato di 531 millesimi dalla vetta. Brad Binder chiude la top ten con la seconda KTM factory. Avvio di weekend interlocutorio per Aprilia Racing: il leader della classifica generale Marco Bezzecchi chiude quattordicesimo a 675 millesimi da Marini e precede di un solo millesimo di secondo il proprio compagno di squadra Jorge Martin. Sedicesimo tempo per Francesco Bagnaia con la seconda Ducati Lenovo, diciottesimo per l'altro idolo di casa Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy). 

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