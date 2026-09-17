Hamilton prova a zittire le voci: "Mai chiesto di sostituire nessuno nel mio team"

"Ho visto alcune delle notizie che sono circolate e voglio fare chiarezza a riguardo. Non ho mai chiesto che venisse sostituito alcun membro del mio team - ha tuonato Hamilton -. Tutte le persone con cui lavoro si impegnano duramente ogni giorno e la loro dedizione è ciò che ci permette di andare avanti. Cerco sempre di dare forza alle persone e aiutarle a essere la versione migliore di loro stesse, o almeno a vedere il meglio che hanno dentro. Forse non sempre riesco a farlo, ma questa è la mia intenzione ed è ciò che sono qui per fare. Lavoriamo tutti insieme e continueremo a farlo".