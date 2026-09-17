Hamilton prova a zittire le voci: "Mai chiesto di sostituire nessuno nel mio team"

Lewis Hamilton non ci sta, e con un lungo post social prova a zittire le voci circolate sul suo conto. In particolare di una sua manovra per far sostituire le figure di vertice del team. Il riferimento è soprattutto a Frederic Vasseur, con il britannico che, pubblicamente, aveva sottolineato come il team potesse essere gestito meglio sotto alcuni aspetti. L'uscita di Lewis arriva pochi giorni dopo la gara di Madrid che ha visto il campione costretto al ritiro per un problema ai freni. Uno stop pesante che ha compromesso la già difficile rincorsa al Mondiale che vede ormai come favoritissimo Kimi Antonelli.
"Ho visto alcune delle notizie che sono circolate e voglio fare chiarezza a riguardo. Non ho mai chiesto che venisse sostituito alcun membro del mio team - ha tuonato Hamilton -. Tutte le persone con cui lavoro si impegnano duramente ogni giorno e la loro dedizione è ciò che ci permette di andare avanti. Cerco sempre di dare forza alle persone e aiutarle a essere la versione migliore di loro stesse, o almeno a vedere il meglio che hanno dentro. Forse non sempre riesco a farlo, ma questa è la mia intenzione ed è ciò che sono qui per fare. Lavoriamo tutti insieme e continueremo a farlo".
Tanti ferraristi, amareggiati per l'ennesima stagione deludente della Rossa, hanno subito pensato a Vasseur dopo aver letto il post di Hamilton: nei giorni scorsi alcuni colleghi avevano paventato la presenza di presunti attriti tra l'ex pilota Mercedes e la Ferrari. L'uscita del 41enne ha lo scopo di zittire tutte le voci, ma molto dipenderà dalle prossime prestazioni in pista del Cavallino Rampante.