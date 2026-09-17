Fiorentina, Njie: "Difficile lasciare Torino ma felice della mia scelta"

"Lasciare il Torino è stata una scelta difficile. Nei 5 anni al Toro ho imparato molto, ma la scelta di venire a Firenze riguarda proprio la mia crescita personale. Al Torino venivo dal settore giovanile e volevo un'esperienza diversa. Sono molto contento di aver fatto questa scelta. Così il 21enne attaccante svedese Alieu Njie, oggi nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina, squadra in cui è arrivato in chiusura del mercato estivo in prestito dal Torino. Alla Fiorentina Nije ha ritrovato Vanoli, il tecnico che lo ha lanciato in serie A. "Voglio ringraziarlo per avermi lanciato e per me, avendoci già lavorato insieme, è più facile capire il suo calcio", ha spiegato Njie.