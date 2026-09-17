Fiorentina, Beto: "Dalla Premier porto intensità e aggressività"

17 Set 2026 - 16:00
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"La Premier è un campionato competitivo, ma lo è anche la Serie A. Voglio portare l'intensità e l'aggressività del calcio inglese insieme al mio calcio fisico. Penso di non essere lo stesso giocatore di quando ero all'Udinese, quindi voglio portare la mia esperienza alla Fiorentina". Così il 28enne attaccante portoghese, naturalizzato guineense, Norberto Bercique Gomes Betuncal Vizcardo, detto Beto, oggi nel corso della sua prima conferenza stampa da giocatore della Fiorentina, squadra in cui è arrivato dopo le precedenti esperienze nell'Udinese e nell'Everton. Alla partenza di Kean il ds Fabio Paratici ha assicurato che sarebbe arrivato un giocatore di pari o superiore livello. "Sono un giocatore diverso rispetto a Kean - afferma Beto - Mi dà più voglia di fare bene la fiducia della società. So che sono venuto qui per fare gol". Per quanto riguarda il rapporto con l'altro centravanti in rosa, Mateo Pellegrinoi, Beto assicura: "Con Pellegrino ho un rapporto top, è molto bravo e parliamo molto in campo, anche in allenamento".

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