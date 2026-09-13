Le pagelle di Misano: i Marquez guidano l'armata giallorossa, Bez e Pecco flop

Marc Marquez 9,5 Niente punteggio pieno solo perché ha mancato la pole, ma la sua rimonta in classifica è un'altra delle sue pagine di storia. Nonostante sia menomato, nonostante una Ducati che non è più la moto imbattibile di un tempo. Perché il re è ancora lui e togliergli la corona sarà tutt'altro che facile.