Emozioni sin dal sabato in una Sprint Race che non ci regala l'esito atteso: Marc Marquez osa troppo nel finale, mentre era comodamente terzo, e rimanda i festeggiamenti per il decimo titolo mondiale (ottavo in MotoGP). Lo spagnolo, domenica, avrà un compito semplice: chiudere almeno in 11a posizione e ottenere almeno cinque punti nella gara che scatterà alle 14 italiane. La Sprint Race lusitana viene caratterizzata dal maltempo e da temperature tutt'altro che piacevoli: nubi minacciose in avvio, leggera pioggia e pista scivolosa nel prosieguo della gara, sempre più problematica per i piloti. Al via scappano le Aprilia di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, che fanno il vuoto mentre Jorge Martin prova a risalire dalla settima posizione. Alle loro spalle ci sono i fratelli Marquez, con Alex a "proteggere" la terza posizione del leader iridato Marc: ci sono tre secondi tra le coppie di testa, quindi le posizioni e l'esito della gara sembrano cristallizzati. La pista diventa però sempre più scivolosa e, a due giri dal termine, Marc Marquez commette un errore fatale che lo porta a scivolare e chiudere senza punti. Mentre Bezzecchi vola verso la vittoria e porta l'Aprilia a soli tre punti da ucati nel Mondiale costruttori, precedendo sul podio Raul Fernandez e Alex Marquez, Marc rimanda così i festeggiamenti per il titolo. Jorge Martin chiude quinto alle spalle di Acosta e accorcia le distanze. Prima del Gp domenicale, Marquez guida con 431 punti: +55 su Martin e +62 su Bezzecchi.