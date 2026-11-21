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Marc Marquez deve rinviare l'appuntamento con il decimo titolo mondiale. Il pilota della Ducati, mentre era saldamente al terzo posto nella sprint race del GP del Portogallo, è scivolato nel penultimo giro tradito dall'asfalto insidioso per una pioggerellina. La gara è stata dominata dall'Aprilia di Marco Bezzecchi, al primo successo stagionale in una sprint, che ha trionfato davanti all'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Completa il podio la Ducati del Team Gresini di Alex Marquez, quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin. Nella classifica mondiale Marquez resta ampiamente al comando con 55 punti di vantaggio su Martin e 62 su Bezzecchi.
Emozioni sin dal sabato in una Sprint Race che non ci regala l'esito atteso: Marc Marquez osa troppo nel finale, mentre era comodamente terzo, e rimanda i festeggiamenti per il decimo titolo mondiale (ottavo in MotoGP). Lo spagnolo, domenica, avrà un compito semplice: chiudere almeno in 11a posizione e ottenere almeno cinque punti nella gara che scatterà alle 14 italiane. La Sprint Race lusitana viene caratterizzata dal maltempo e da temperature tutt'altro che piacevoli: nubi minacciose in avvio, leggera pioggia e pista scivolosa nel prosieguo della gara, sempre più problematica per i piloti. Al via scappano le Aprilia di Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, che fanno il vuoto mentre Jorge Martin prova a risalire dalla settima posizione. Alle loro spalle ci sono i fratelli Marquez, con Alex a "proteggere" la terza posizione del leader iridato Marc: ci sono tre secondi tra le coppie di testa, quindi le posizioni e l'esito della gara sembrano cristallizzati. La pista diventa però sempre più scivolosa e, a due giri dal termine, Marc Marquez commette un errore fatale che lo porta a scivolare e chiudere senza punti. Mentre Bezzecchi vola verso la vittoria e porta l'Aprilia a soli tre punti da ucati nel Mondiale costruttori, precedendo sul podio Raul Fernandez e Alex Marquez, Marc rimanda così i festeggiamenti per il titolo. Jorge Martin chiude quinto alle spalle di Acosta e accorcia le distanze. Prima del Gp domenicale, Marquez guida con 431 punti: +55 su Martin e +62 su Bezzecchi.