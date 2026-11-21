Marco Bezzecchi conquista la pole position nel GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Il pilota dell'Aprilia ha girato in 1'37"201, nuovo record della pista, precedendo di quasi mezzo secondo la Ducati ufficiale di Marc Marquez (+0.494) e quella del team VR46 di Fabio Di Giannantonio (+0.622). Solo settimo Jorge Martin con l'altra Aprilia. La sprint race, che può assegnare il decimo titolo a Marquez (gli basterà conquistare due punti in più di Martin) è in programma alle 15.30, in anticipo di mezz'ora rispetto al previsto a causa del maltempo in arrivo sul circuito di Portimao.