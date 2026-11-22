SASSUOLO-GENOA 0-2

Non trova la vittoria all’esordio Roberto D’Aversa, col suo Sassuolo che incassa uno 0-2 in casa contro il Genoa, che trova invece il quarto successo nelle ultime cinque. I neroverdi sono più propositivi e si fanno vedere più spesso in avanti soprattutto con Laurienté, ma senza precisione. Il Genoa ne approfitta e sfrutta bene le occasioni, trovando il vantaggio dopo 26 minuti con il solito Osmajic, che scarica bene per Baldanzi e poi è bravo a piazzarla in corsa sull’assist di Traoré. Il Sassuolo prova a reagire ma paga un’altra imprecisione in difesa di Candé: Messias ruba il pallone al numero 5, crossa subito in mezzo ed è ancora Osmajic a battere Muric, che dopo il primo tocco del montenegrino non trattiene e non riesce a evitare la sua doppietta, che gli vale il sesto gol campionato.