La dodicesima giornata di Serie A vede la sesta sconfitta di fila per il Sassuolo, che all’esordio in panchina di D’Aversa cade 2-0 in casa contro il Genoa. Il solito Osmajic segna una doppietta e stende i neroverdi, che restano vicini alla zona retrocessione a quota 8 punti. Pari tra Bologna e Udinese, con Zaniolo che torna al gol e risponde a Zortea: si ferma la striscia positiva dei rossoblù, mentre i bianconeri non riescono a ritrovare la vittoria.
BOLOGNA-UDINESE 1-1
L’Udinese resta al fondo della classifica insieme al Venezia, mentre il Bologna rimane agganciato al Napoli a 18 punti: al Dall’Ara è 1-1. Partono subito forte i bianconeri, che si rendono pericolosi prima con Zaniolo e poi con Lovric, ma Skorupski è molto attento in entrambe le occasioni e non si fa superare. I friulani mantengono il pallino del gioco mentre i rossoblù tentano di ripartire, facendosi vedere per la prima volta dalle parti di Okoye al 19’ con Odgaard, ma senza precisione. Al 28’ è ancora l’Udinese a sfiorare il vantaggio con la girata di Piotrowski, che però non trova la porta. Nonostante un primo tempo complicato, però, sono i padroni di casa a sbloccarla a 2’ dalla fine con Zortea, il più veloce a ribadire in rete un pallone vagante toccato da Odgaard.
Nel secondo tempo i rossoblù crescono e sfiorano anche il raddoppio con Bernardeschi e Theate, ma l’Udinese si salva e risponde trovando la rete con Zaniolo al 68’: il numero 10 è bravo a rubare palla a Zortea, non impeccabile in copertura, e a battere Skorupski in uscita. Da quel momento la squadra di Palladino prova a ribaltare ancora il risultato con Cambiaghi e Theate, ma senza trovare il gol. Finisce così, con il Bologna che manca la vittoria dopo 4 successi di fila, e l’Udinese che nonostante il primo punto della gestione Zanetti non riesce a ritrovare una vittoria che in campionato manca dalla seconda giornata.
IL TABELLINO
BOLOGNA-UDINESE 1-1
Bologna (3-4-3): Skorupski 6.5; Darmian 6 (86’ Amondarain s.v.), Casale 5.5, Theate 6.5; Zortea 6 (79’ Vitik s.v.), Ferguson 6, Pobega 6, Bernardeschi 5.5 (79’ Mbangula); Orsolini 5.5 (46’ Alhassane 5.5), Odgaard 6, Cambiaghi 6.5 (85’ Piccoli s.v.)
A disp.: Pessina, Giacomone, Helland, Moro, Dovbyk, Libra, De Silvestri, Badori. All: Palladino
Udinese (3-4-2-1): Okoye 5.5; Palma 5.5 (57’ Zanoli 5.5), Kabasele 6 (87’ Alaba s.v.), Solet 6; Abankwah 6.5, Piotrowski 6.5 (87’ Zarraga s.v.), Karlstrom 6, Kamara 6; Ekkelenkamp 6, Lovric 6.5 (57’ Bayo 6); Zaniolo 7 (79’ Vojvoda s.v.)
A disp.: Mzorek, Padelli, Arizala, Chakvetadze, Miller, Vinciati, Gomez, Jovanovic. All: Zanetti
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 43’ Zortea (B), 67’ Zaniolo (U)
Ammoniti: Palma (U), Bernardeschi (B), Solet (U)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Quello contro l'Udinese è il primo gol segnato da Nadir Zortea con la maglia del Bologna. Il suo ultimo gol segnato in Serie A era stato proprio contro l'Udinese il 3 maggio 2025, con maglia del Cagliari.
Jens Odgaard ha fornito due assist in questo campionato, tanti quanti quelli collezionati nelle precedenti tre stagioni di Serie A.
Contro nessuna squadra Nadir Zortea ha segnato più gol in Serie A di quanti ne abbia realizzati contro l'Udinese (due, come contro Milan e Salernitana).
I difensori del Bologna hanno collezionato complessivamente, tra gol e assist, nove partecipazioni attive. Solo la Roma (20) e il Como (11) hanno più partecipazioni al gol da parte dei propri difensori (a nove anche Inter e Lazio).
Nicolò Zaniolo ha segnato due gol nelle ultime tre partite in Serie A, tanti quanti quelli realizzati nelle precedenti 28.
Nicolò Zaniolo ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Bologna; prima di oggi, i felsinei erano la squadra che il centrocampista dell'Udinese aveva affrontato più volte (otto) nel massimo campionato senza mai andare a segno.
Raffaele Palladino ha collezionato sette risultati utili nelle sue prime otto partite sulla panchina del Bologna in Serie A (5 V, 2N, 1P); l'ultimo tecnico subentrato a subire così poche sconfitte nell'avvio con i rossoblù era stato Sinisa Mihajilovic, che tra il novembre 2008 e il gennaio 2009 subì una sola sconfitta nelle sue prime 11 gare alla guida della squadra emiliana.
L'Udinese ha raccolto sei punti finora in Serie A, il bottino più basso mai registrato dai friulani nelle prime 12 giornate di un massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria.
Il Bologna ha trovato il quinto risultato utile consecutivo in Serie A, facendo registrare la striscia più lunga dal settembre-novembre 2025 (nove in quel caso, con Vincenzo Italiano in panchina).
Il Bologna ha registrato il nono risultato utile consecutivo in casa contro l'Udinese in Serie A, stabilendo la sua striscia record contro i friulani nella competizione; il precedente primato di otto gare senza sconfitte risaliva al periodo tra il 1957 e il 1981.
SASSUOLO-GENOA 0-2
Non trova la vittoria all’esordio Roberto D’Aversa, col suo Sassuolo che incassa uno 0-2 in casa contro il Genoa, che trova invece il quarto successo nelle ultime cinque. I neroverdi sono più propositivi e si fanno vedere più spesso in avanti soprattutto con Laurienté, ma senza precisione. Il Genoa ne approfitta e sfrutta bene le occasioni, trovando il vantaggio dopo 26 minuti con il solito Osmajic, che scarica bene per Baldanzi e poi è bravo a piazzarla in corsa sull’assist di Traoré. Il Sassuolo prova a reagire ma paga un’altra imprecisione in difesa di Candé: Messias ruba il pallone al numero 5, crossa subito in mezzo ed è ancora Osmajic a battere Muric, che dopo il primo tocco del montenegrino non trattiene e non riesce a evitare la sua doppietta, che gli vale il sesto gol campionato.
Anche nella ripresa i neroverdi rischiano su alcuni errori in difesa, ma continuano a provarci soprattutto con Laurienté e un tentativo pericoloso di Sulemana, ma senza la precisione necessaria. Il Genoa gestisce e mantiene il doppio vantaggio, portando a casa tre punti importanti a Reggio Emilia. Sesta sconfitta di fila, invece, per il Sassuolo, che manca il successo all’esordio di D’Aversa in panchina.
IL TABELLINO
SASSUOLO-GENOA 0-2
Sassuolo (3-4-3): Murić 5.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 6, Candé 4.5 (46’ Sulemana 5.5); Van der Brempt 6 (79’ Cinquegrano s.v.), Thorstvedt 6, Matić 6 (79’ Dominguez s.v.), Obrador 6 (85’ Doig s.v.); Berardi 5.5, Esposito 5.5 (46’ Bowie 5.5), Laurienté 6
A disp.: Satalino, Turati, Ghion, Caleta-Car, Skjellerup, Odenthal, Lipani, Pieragnolo, Pierini. All: D’Aversa
Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 6; Ehizibue 6, Traoré 6.5 (83’ Wiafe s.v.), Amorim 6 (64’ Frendrup 6), Ellertsson 6.5; Baldanzi 6.5 (63’ Vitinha 6), Messias 6.5 (74’ Meichtry s.v.); Osmajic 7 (83’ Colombo s.v.)
A disp.: Sommariva, Stolz, Mitaj, Drameh, Sabelli, Puczka, Otoa, Venturino, El Shaarawy, Sow. All: De Rossi
Arbitro: Ferrieri Caputi
Marcatori: 26’ e 38’ Osmajic (G)
Ammoniti: Thorstvedt (S)