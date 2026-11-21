"Fisicamente sto bene, domani abbiamo un altro match point e proviamo a chiudere, facendo una gara più conservativa", ha detto Marc Marquez, ai microfoni di Sky, dopo la caduta nella gara sprint di Portimao che gli ha fatto rimandare l'appuntamento con la vittoria del decimo titolo mondiale. "Ho provato a gestire ogni momento, pioveva un po' e ho provato a non rischiare - ha raccontato il pilota Ducati -. Ho corso libero provando a fare il 100%, ma quando mancavano due giri ha iniziato a piovere un po' di più. Pensavo che la curva dove sono caduto fosse meno bagnata e non ho avuto abbastanza precauzioni".