Certe passioni non conoscono la parola fine. Come quella di Clemente Russo per la boxe. Tanto da tornare sul ring a 44 anni, cinque dopo il ritiro, e avere il coraggio di sfidare Momo Elmaghraby, campione italiano dei pesi mediomassimi e più giovane di 14 anni. E poco importa se il match, il primo di Tatanka da professionista, si è concluso con una sconfitta ed è durato meno di tre riprese. Sono bastati l'interesse di tutto il mondo pugilistico e non solo, l'attenzione mediatica e l'hype gigantesco intorno a questa sfida attesissima, il tutto esaurito dell'Allianz Cloud di Milano. Tutto questo per rivedere Clemente con indosso i guantoni.