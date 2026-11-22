Clemente Russo torna sul ring a 44 anni e dura tre round: poi il ko tecnico. Vince Momo Elmaghraby, ma che spettacolo!
Tutto esaurito all'Allianz Cloud per rivedere Tatanka all'opera: vince Momo con qualche polemicadi Nicolò Brunner
Certe passioni non conoscono la parola fine. Come quella di Clemente Russo per la boxe. Tanto da tornare sul ring a 44 anni, cinque dopo il ritiro, e avere il coraggio di sfidare Momo Elmaghraby, campione italiano dei pesi mediomassimi e più giovane di 14 anni. E poco importa se il match, il primo di Tatanka da professionista, si è concluso con una sconfitta ed è durato meno di tre riprese. Sono bastati l'interesse di tutto il mondo pugilistico e non solo, l'attenzione mediatica e l'hype gigantesco intorno a questa sfida attesissima, il tutto esaurito dell'Allianz Cloud di Milano. Tutto questo per rivedere Clemente con indosso i guantoni.
Andiamo sul match. Dopo le provocazioni e le frecciate delle scorse settimane, seppur nel rispetto reciproco, si parte inaspettatamente in modo tranquillo: i primi due round sono equilibrati, di studio e senza fiammate. Nel terzo, però, si passa direttamente all'incendio. Momo comincia ad attaccare sul serio e alza il livello dei colpi, fino a un minuto e dodici dalla fine della ripresa: è lì che sferra il gancio letale che manda al tappeto Clemente, che subito dopo si rialza. Ma ormai è tardi.
Per l'arbitro l'incontro finisce qui. Tatanka non ci sta: dice di essere stato spinto e comunque di essere in grado di continuare. Eppure per Paolo Ruggeri, colui che dirige il match, non ci sono le condizioni per andare avanti. Vince Momo, che ha fatto seguire le parole della vigilia ai fatti sul ring. Rimane però qualche ombra sull'esito anticipato della contesa. Allo stesso tempo, Russo riconosce il successo e la bravura dell'avversario. Senza poi chiudere la porta a una possibile rivincita in futuro. Perché l'abbiamo capito: la passione di Clemente per la boxe non conosce confini.
Ma la grande boxe su Mediaset non finisce mai. Tanto spettacolo nel nuovo episodio di The Art of Fighting, TAF 14, con tre titoli assegnati: Magrì batte Mantovani e si conferma campione italiano dei pesi superwelter, Amefiam si prende la cintura nazionale dei mediomassimi con uno strepitoso colpo del k.o. che stende Vincenzo Lizzi, mentre Paparo può sognare in grande in Europa grazie alla vittoria dell'Ebu Silver nei superpiuma contro lo spagnolo De La Rosa.