Marc Marquez: "Non sono così in forma dal 2019, ma non sono migliore"

"L'ultima volta che mi sono sentito così era il 2019, quando tutto filava liscio. Ma poi è arrivato anche il 2020. Non voglio paragoni, perché non sono migliore, dopo quattro operazioni al braccio. Sono diverso. Allora volevo solo vincere, ora mi godo ogni momento". Marc Marquez, ospite di un evento pubblicitario in avvicinamento al GP di Spagna della MotoGP, ha parlato dell'inizio di stagione da dominatore che sta vivendo con la Ducati ufficiale. "Sicuramente sono molto più sereno. Nel 2019 l'unica cosa che contava era vincere, lo sentivo dentro. Quest'anno la pressione c'è ancora, ma non sento l'obbligo di vincere. Non ho debiti con me stesso. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere e sono dove volevo essere: a lottare per vittorie e podi ogni fine settimana", ha aggiunto.