Jorge Martin dimesso dall'ospedale, ancora qualche giorno prima del rientro a casa

Piccolo regalo di Pasqua per Jorge Martin. Il pilota dell'Aprilia è stato dimesso dall'ospedale Hamad General di Doha, dove era ricoverato da domenica scorsa in seguito alla caduta durante il GP del Qatar della MotoGP. Il team di Noale ha spiegato che lo spagnolo "rimarrà ancora qualche giorno in Qatar, fino a quando la sua condizione medica si stabilizzerà. Appena la sua condizione lo permetterà, sarà organizzato un volo assistito per tornare in Europa". Qui lo attende un lungo periodo di riabilitazione, che, nel migliore dei casi, potrebbe vederlo tornare in pista a fine giugno, in occasione della gara del Mugello.