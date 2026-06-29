Valentino Rossi diserta il matrimonio di papà Graziano, la moglie: "Io umiliata. Chi sbaglia paga"

Dietro ai sorrisi del giorno del matrimonio si nasconde però una guerra legale e psicologica iniziata tra la fine del 2024 e l'inizio del 2026. Preoccupato per le condizioni di salute e per una presunta fragilità psichica del padre, Valentino Rossi si era mosso per vie legali, ottenendo inizialmente la nomina di un amministratore di sostegno. Una mossa che Graziano ha sempre vissuto come una gravissima privazione della propria libertà, tanto da spingerlo a fare ricorso: a marzo 2025, un giudice di Pesaro gli ha dato ragione, revocando la tutela e accertandone la piena capacità di intendere e di volere.