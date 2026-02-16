LA GUERRA CONTINUA

Valentino compie 47 anni, papà Graziano: "Mi ha attaccato duramente, è lui che deve fare gli auguri a me"

La compagna Ambra, denunciata dal 'Dottore': "Quando finirà questa storia, poi parlerò io e verrà fuori tutta la verità"

16 Feb 2026 - 11:26
Nessuna tregua in casa Rossi, neanche in occasione del compleanno di Valentino, fresco di incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per girare il filmato di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che oggi spegne 47 candeline. "Sono stato attaccato molto duramente da Valentino, è lui casomai che deve fare gli auguri a me, e non io a lui", le dure parole di papà Graziano rilasciate al 'Resto del Carlino'. I fatti: Valentino ha denunciato penalmente l’attuale compagna del padre, Ambra Arpino, accusandola di circonvenzione di incapace. Secondo la sua ricostruzione ha prelevato dal suo conto 176 mila euro - di cui 100mila con la causale 'prestito' - cui si aggiungono altri 34 mila euro in contanti presi nell'arco di 12 anni di relazione: Valentino l'avrebbe scoperto durante il suo anno di amministratore di sostegno del padre. La stessa Ambra al 'Resto del Carlino: "Sì, io domani (oggi, ndr) gli auguri a Valentino li farò. Ma non oggi, farli prima porta sfortuna". Poi ha aggiunto: "Mi pare che possa esserci un'archiviazione per la denuncia di circonvenzione di incapace fatta nei miei confronti, visto che cinque perizie neuropsichiatriche hanno stabilito che Graziano è in grado di intendere e volere. Quando finirà questa storia, poi parlerò io e verrà fuori tutta la verità".

valentino rossi
graziano rossi

