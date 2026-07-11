MOTOGP germania

Gp Germania, Di Giannantonio: "L'obiettivo era andare a podio, risultato più che perfetto"

Le parole dei tre piloti Ducati arrivati sul podio nella gara Sprint del Sachsenring

11 Lug 2026 - 16:03
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Tutto facile per Marc Marquez che sulla sua Ducati domina la gara Spring del Sachsenring chiudendo davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, ora a soli 13 punti di distacco dalla vetta del mondiale occupata da Jorge Martin. "Mio fratello Alex stava spingendo forte e ho cercato di mantenere un passo costante", ha detto Marc subito dopo la gara. "Fino alla fine è riuscito a starmi vicino. Vediamo domani con la gomma media di gestire meglio la gara ottenendo lo stesso risultato". Domani Marquez partirà dalla pole grazie all'ottima qualifica chiusa con il tempo di 1:19.041. 

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A. Marquez: "Risultato di cui avevo bisogno"

 C'è grande gioia anche nelle parole del fratello Alex, pilota del team Ducati Gresini, che ha chiuso secondo al traguardo: "Ho fatto del mio meglio a ogni giro, la moto scivolava al posteriore e di più non potevo fare. Non riesco a dare il massimo per le mie condizioni fisiche non ancora ottimali e devo andare in sicurezza. Sono ancora rigido ma stare dietro a Marc è buono. È il risultato di cui avevo bisogno dopo l'incidente al Montmelò". 

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Di Giannantonio: "Risultato perfetto"

 Obiettivo centrato anche per Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati VR46 che ha chiuso dietro ai fratelli Marquez: "L'obiettivo era salire sul podio, ogni punto conta, sapevo di avere più passo di Ogura e l'ho superato. Ero anche più veloce di Alex Marquez, ma qui è difficile trovare aria pulita e sorpassare e così mi sono accontentato. È un risultato più che perfetto".

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