Gp Germania, Di Giannantonio: "L'obiettivo era andare a podio, risultato più che perfetto"

Obiettivo centrato anche per Fabio Di Giannantonio, pilota della Ducati VR46 che ha chiuso dietro ai fratelli Marquez: "L'obiettivo era salire sul podio, ogni punto conta, sapevo di avere più passo di Ogura e l'ho superato. Ero anche più veloce di Alex Marquez, ma qui è difficile trovare aria pulita e sorpassare e così mi sono accontentato. È un risultato più che perfetto".