Fernandez apre il weekend del Sachsenring, in ombra le Aprilia ufficiali
Scivolata ad inizio turno per Marquez Sr., Bagnaia in fondo al gruppodi Stefano Gatti
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Raul Fernandez mette a segno il miglior tempo del primo turno di prove libere del Sachsenring, chiudendo in un minuto, 20 secondi e 829 millesimi il suo time attack. Lo spagnolo di Aprilia Trackhouse prevale di 51 millesimi sul connazionale Marc Marquez (Ducati Lenovo) vittima di una scivolata ad inizio turno provocata dal passaggio su un piccolo gradino sull'asfalto nel complex di curve di inizio giro che in seguito scaraventa a terra anche Franco Morbidelli (Ducati VR46). Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio con l'altra VR46 a 107 millesimi dal leader. Joan Mir (+0.115) e Jack Miller (+0.171) portano nei quartieri alti del ranking la Honda HRC e la Yamaha Prima Pramac, staccando rispettivamente il quarto e il quinto tempo.
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Alex Marquez chiude sesto con la Ducati Gresini davanti alla Yamaha factory di Alex Rins. Parte cauto il weekend tedesco di Aprilia: ottavo tempo per Marco Bezzecchi ad oltre mezzo secondo (541 millesimi) dalla RS-GP clienti di Fernandez, decimo per il leader del Mondiale Jorge Martin (+0.663), separati dalla Ducati di Morbidelli. Avvio difficile per Ai Ogura e per Francesco Bagnaia. Il vincitore del recente Gran Premio d'Olanda di Assen è diciassettesimo. Addirittura diciannovesimo l'italiano, con un ritardo vicino al secondo pieno (936 millesimi) e in difficoltà nella messa a punto iniziale della sua Desmosedici.
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