Fernandez apre il weekend del Sachsenring, in ombra le Aprilia ufficiali

Raul Fernandez mette a segno il miglior tempo del primo turno di prove libere del Sachsenring, chiudendo in un minuto, 20 secondi e 829 millesimi il suo time attack. Lo spagnolo di Aprilia Trackhouse prevale di 51 millesimi sul connazionale Marc Marquez (Ducati Lenovo) vittima di una scivolata ad inizio turno provocata dal passaggio su un piccolo gradino sull'asfalto nel complex di curve di inizio giro che in seguito scaraventa a terra anche Franco Morbidelli (Ducati VR46). Terzo tempo per Fabio Di Giannantonio con l'altra VR46 a 107 millesimi dal leader. Joan Mir (+0.115) e Jack Miller (+0.171) portano nei quartieri alti del ranking la Honda HRC e la Yamaha Prima Pramac, staccando rispettivamente il quarto e il quinto tempo.