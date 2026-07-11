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Gattuso si presenta: "Bisogna mettere l'elmetto, pedalare e lavorare"

Il nuovo tecnico biancoceleste è stato presentato oggi in conferenza stampa 

11 Lug 2026 - 17:00
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"Sono orgoglioso, ho buonissime sensazioni. Penso che dobbiamo continuare su questa squadra, sappiamo quali sono le problematiche, so bene che c'è da mettere l'elmetto, lavorare e pedalare"

Gennaro Gattuso si presenta così ai tifosi della Lazio. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha firmato un contratto fino al 2028. Il nuovo allenatore dei biancocelesti sa che la missione che lo aspetta è tutt'altro che semplice: "È una sfida, con qualche giocatore ho lavorato. Ho contemplato tutto, sappiamo che dobbiamo fare due o tre cose. L'obiettivo è creare un clima familiare e avere una squadra che diverte la gente e cha la fa sentire orgogliosa".

Per quanto riguarda l'aspetto tattico, l'allenatore ha dichiarato: "Noi dobbiamo capire che vogliamo fare, avere una linea che rompe, linea più alta di quella di Maurizio (Sarri, ndr), per me grandissimo allenatore, ma con il quale farei cose diverse. Senza Gila ci serve un sostituto ma ho chiesto un po' di pazienza, prima devo capire chi ho in casa e valorizzarlo visto che non abbiamo molti soldi. Dobbiamo sbagliare il meno possibile". 

A proposito di mercato, Gattuso ha aggiunto: "Dobbiamo vedere, sicuro un centrale di difesa, poi vedremo in attacco perché bisogna valutare Ratkov che ha avuto difficoltà, un paio di cose bisogna farle ma per rispetto di chi fa parte della rosa non sarebbe giusto parlarne oggi. La base c'è, ma dovremo fare delle operazioni. A centrocampo abbiamo giocatori buoni, sui terzini siamo tanti anzi. Vediamo che si può fare con una base importante". La Lazio ha dovuto separarsi anche da Provedel: "Abbiamo Mandas e Motta, ora dobbiamo lavorare con serenità e isolarci anche dall'ambiente che ora non è ideale ma la nostra strada è il lavoro, professionalità e senso di appartenenza. Cambiare sarà difficile ma sicuramente la voglia non deve mancare". 

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L'ex tecnico di Milan e Napoli torna ad allenare in Serie A dopo cinque anni: "Volevo un percorso diverso. Io penso che all'estero si migliora perché abbini la tua cultura e mentalità con qualcosa di nuovo. Noi italiani pensiamo di essere i migliori perché bravi a livello tattico ma il calcio cambia velocemente e in questi ultimi anni ho voluto prendere un pezzo da ogni parte per completarmi".

Gattuso ha parlato anche della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Ringrazio tutti i ragazzi che ho allenato. Mi hanno dato tutto. Il calcio è composto da episodi e non possiamo farci nulla. Da giocatore ho avuto un po' di fortuna ma ora da allenatore è arrivata la mazzata sui denti. Quel poco di buono fatto è stato cancellato per i rigori e nessuno se ne ricorda. Sono molti anni che sono in questo mondo e lo so. C'è rabbia ma sono fiducioso, altrimenti non stavo qua". 

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