Gattuso si presenta: "Bisogna mettere l'elmetto, pedalare e lavorare"

A proposito di mercato, Gattuso ha aggiunto: "Dobbiamo vedere, sicuro un centrale di difesa, poi vedremo in attacco perché bisogna valutare Ratkov che ha avuto difficoltà, un paio di cose bisogna farle ma per rispetto di chi fa parte della rosa non sarebbe giusto parlarne oggi. La base c'è, ma dovremo fare delle operazioni. A centrocampo abbiamo giocatori buoni, sui terzini siamo tanti anzi. Vediamo che si può fare con una base importante". La Lazio ha dovuto separarsi anche da Provedel: "Abbiamo Mandas e Motta, ora dobbiamo lavorare con serenità e isolarci anche dall'ambiente che ora non è ideale ma la nostra strada è il lavoro, professionalità e senso di appartenenza. Cambiare sarà difficile ma sicuramente la voglia non deve mancare".