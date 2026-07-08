La Ducati pensa a un futuro... in rosa? L'americana Kayla Yaakov prova la GP26 di Marquez

Con Marc Marquez e Pedro Acosta che saranno i piloti ufficiali MotoGP dal 2027, la Ducati sta comunque pensando anche a un futuro in cui potrebbe passare dal rosso al… rosa. Scherzi a parte, a Misano, in occasione del recente WDW, l'americana Kayla Yaakov è salita in sella alla GP26 di Marc Marquez, oltre che alla Panigale, che domina in Superbike con Nicolò Bulega. Al suo fianco anche Casey Sonter e Michele Pirro, che le hanno dato alcuni consigli prima di scendere in pista.
Un premio per la 19enne statunitense, protagonista nella classe Sueprsport del MotoAmerica, proprio in sella a una moto bolognese del team Rahal Ducati Moto. Nessun test in vista di un ingaggio, sia chiaro, anche se Yaakov potrebbe sbarcare nel Motomondiale, magari in Moto2, e rilanciare la sfida del gentil sesso ai colleghi maschi.
"La mia prima volta su una MotoGP ed è stato semplicemente incredibile - ha detto sui social - Non ho mai sorriso così tanto in moto come quando guidavo questa meraviglia di macchina. Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile questa esperienza, a tutti quelli che mi hanno sostenuta permettendomi di raggiungere finora questi traguardi con Ducati e a chi ha creduto in me lungo il percorso. Un ringraziamento speciale a Ben Spies: nulla di ciò che sono riuscita a fare in questa stagione sarebbe stato possibile senza di te. Voglio ringraziare anche PJ Jacobsen e Casey Stoner per essere rimasti al mio fianco, aiutandomi e supportandomi durante tutta questa esperienza. Giornate come questa mi fanno capire quanto sia fortunata a essere circondata dalle migliori persone e dai migliori atleti del mondo. La prima donna ad aver mai guidato questa moto: un sogno che diventa realtà. La Kayla di cinque anni sarebbe felicissima".