La Ducati pensa a un futuro... in rosa? L'americana Kayla Yaakov prova la GP26 di Marquez

"La mia prima volta su una MotoGP ed è stato semplicemente incredibile - ha detto sui social - Non ho mai sorriso così tanto in moto come quando guidavo questa meraviglia di macchina. Grazie a ogni singola persona che ha reso possibile questa esperienza, a tutti quelli che mi hanno sostenuta permettendomi di raggiungere finora questi traguardi con Ducati e a chi ha creduto in me lungo il percorso. Un ringraziamento speciale a Ben Spies: nulla di ciò che sono riuscita a fare in questa stagione sarebbe stato possibile senza di te. Voglio ringraziare anche PJ Jacobsen e Casey Stoner per essere rimasti al mio fianco, aiutandomi e supportandomi durante tutta questa esperienza. Giornate come questa mi fanno capire quanto sia fortunata a essere circondata dalle migliori persone e dai migliori atleti del mondo. La prima donna ad aver mai guidato questa moto: un sogno che diventa realtà. La Kayla di cinque anni sarebbe felicissima".