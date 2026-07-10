PREQUALIFICA

Marquez sale in cattedra al Sachsenring, le Aprilia factory nell'ombra. Bagnaia fuori dalla top ten

Lo spagnolo prenota già la pole dell'undicesimo appuntamento iridato

di Stefano Gatti
10 Lug 2026 - 16:25
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Marc Marquez d'autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta con il tempo di un minuto, 19 secondi e 394 millesimi, staccando di 166 millesimi Raul Fernandez (che era stato il più veloce nel primo turno di prove libere) con la Aprila Trackhouse e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top five a sorpresa è Jack Miller (sempre una marcia in più per l'australiano al Sachsenring) con la Yamaha a 447 millesimi.

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Passano direttamente al Q2 delle qualifiche del sabato nell'ordine dalla sesta alla decima casella del ranking anche il recente vincitore di Assen Ai Ogura che mette anche la seconda ApriliaTrackhouse davanti alle RS-GP factory di Marc Bezzecchi e Jorge Martin, la KTM ufficiale di Pedro Acosta (reduce dall'intervento chirurgico al polo destro per la sindrome del tunnel carpale) e Franco Morbidelli che porta in top ten anche la seconda Ducati targata VR46. Dovranno invece partire dal Q1 Enea Bastianini (KTM Tech3) con l'undicesimo tempo e Francesco Bagnaia che non va oltre il tredicesimo tempo a 738 millesimi dal suo compagno di squadra nel team Ducati Lenovo. Tra i due ex compagni di squadra italiani la KTM factory del sudafricano Brad Binder. Fuori anche le Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir (quattordicesimo e sedicesimo), separati tra di loro dalla Yamaha Monster Energy di Fabio Quartararo.

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