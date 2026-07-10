Marquez sale in cattedra al Sachsenring, le Aprilia factory nell'ombra. Bagnaia fuori dalla top ten

Passano direttamente al Q2 delle qualifiche del sabato nell'ordine dalla sesta alla decima casella del ranking anche il recente vincitore di Assen Ai Ogura che mette anche la seconda ApriliaTrackhouse davanti alle RS-GP factory di Marc Bezzecchi e Jorge Martin, la KTM ufficiale di Pedro Acosta (reduce dall'intervento chirurgico al polo destro per la sindrome del tunnel carpale) e Franco Morbidelli che porta in top ten anche la seconda Ducati targata VR46. Dovranno invece partire dal Q1 Enea Bastianini (KTM Tech3) con l'undicesimo tempo e Francesco Bagnaia che non va oltre il tredicesimo tempo a 738 millesimi dal suo compagno di squadra nel team Ducati Lenovo. Tra i due ex compagni di squadra italiani la KTM factory del sudafricano Brad Binder. Fuori anche le Honda ufficiali di Luca Marini e Joan Mir (quattordicesimo e sedicesimo), separati tra di loro dalla Yamaha Monster Energy di Fabio Quartararo.