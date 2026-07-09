Marquez: "Il mio unico rivale è la mia condizione fisica". Martin: "Yamaha scelta migliore per me e per la mia famiglia"

"L'ultimo mese non è stata facile: abbiamo avuto giornate impegnative e gara difficili, ma ora siamo arrivati all'ultimo Gran Premio prima della pausa. Cercherò di lottare per il podio ma vediamo come andrà fin dal primo turno di prove libere. Quando arrivi in un circuito nel quale sei il chiaro favorito... hai tutto da perdere. Se fai tutto come si deve è normale, se vai male... è un disastro: so come gestirla ma davanti a me in classifica generale ci sono tre piloti molto forti. Io vado avanti per mia strada: tre gare fa ero fuori da giochi, ora sono di nuovo in lizza. Un campionato aperto come quello di quest'anno è una grande sfida: A mio avviso Bezzecchi è stato fin qui il più veloce ma Martin è il leader della classifica. Ne riparliamo dopo la pausa estiva. Quello che posso dire, senza mancare di rispetto ai miei avversari, è che il mio unico rivale è la mia condizione fisica. Se preferisco vittorie singoli o titoli a questo punto della mia carriera? Sceglierei sempre i secondi, ma tre consecutivi non succederà. Non sono Superman!"