MotoGp, Bezzecchi cade e si frattura la clavicola: sarà operato

Marco Bezzecchi salterà il Gran Premio di Germania. Questa mattina, nel corso delle qualifiche al Sachsenring (in Q2), il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Bezzecchi, dunque, tornerà in Italia e salterà il resto del weekend.