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MotoGp, Bezzecchi cade e si frattura la clavicola: sarà operato

Fatale la caduta nel primo run del Q2, il pilota Aprilia tornerà in Italia dove sarà sottoposto a intervento chirurgico 

11 Lug 2026 - 12:50
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Marco Bezzecchi salterà il Gran Premio di Germania. Questa mattina, nel corso delle qualifiche al Sachsenring (in Q2), il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua moto in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico. Bezzecchi, dunque, tornerà in Italia e salterà il resto del weekend.

Il comunicato

"In seguito alla caduta, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire il miglior recupero possibile, che sarà eseguito in Italia dal dottor Giuseppe Porcellini. Marco Bezzecchi prevede di rientrare in Italia il prima possibile", il comunicato di Aprilia. 

"Intervento tra domani e dopodomani"

 "Bezzecchi sta bene. Il dottor Charte ha diagnosticato la frattura della clavicola sinistra. Una frattura scomposta che richiede un intervento, sarà eseguito in Italia dal dottor Porcellini. Stiamo valutando come gestire la logistica per riportare Marco in Italia il prima possibile. Oggi cercheremo di farlo rientrare in Italia, presumo che l'intervento venga effettuato tra domani e dopodomani". Così a Sky Sport Franco Perona, Chief Medical Officer Lifenet per Aprilia Racing, sulle condizioni di Bezzecchi.

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