Marquez: "Mi serve costanza". Bezzecchi: "Tosta, fisicamente non benissimo". Bagnaia: "Disarmato"
Il piemontese di Ducati lamenta la cronica mancanza di grip, il pilota Aprilia risente ancora dei postumi del volo di Assendi Stefano Gatti
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Al termine della prima giornata del Gran Premio di Germania, i protagonisti dell'undicesima tappa del Mondiale (giro di boa stagionale) hanno commentato l'esito delle prequalifiche sul circuito del Sachsenring. Marco Bezzecchi punta ad un weekend in progressione, Francesco Bagnaia è alle prese con una pista che non ama e con una moto che ancora una volta non lo... corrisponde. Da parte sua Fabio Di Giannantonio si prepara ad un affollata caccia alla prima fila mentre il leader di giornata Marc Marquez insegue la continuità che ancora gli manca.
MARC MARQUEZ
"Ho qualche incertezza con l'anteriore della moto. Dobbiamo capire cosa fare perché il tempo arriva ma non come dovrebbe, non sono comodo. So cosa mi serve, ho solo bisogno di fare un piccolo step in più a livello di costanza. Per il momento non riesco a spingere al massimo tutto la giornata iniziale del fine settimana. Non è il massimo ma domani devo partire con più spinta".
RAUL FERNANDEZ
"Sono contento, ancora una volta andiamo direttamente nel Q2 ma soprattutto sono contento perché passiamo con margine e questo ci dà più tranquillità per lavorare sabato mattina nel secondo turno di prove libere, perché non siamo ancora al cento per cento. Ad inizio anno eravamo un po' indietro nella preparazione del time attack. La svolta è arrivata dopo il test dopogara di Jerez de la Frontera".
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FABIO DI GIANNANTONIO
"Oggi è stata una buonissima giornata. Sono stato veloce in termini di passo con la mescola media usata. Mi sarebbe piaciuto essere ancora più avanti in classifica ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Dobbiamo migliorare ancora perché mi sembra che qui siamo in tanti ad avere le carte in regola per puntare alla prima fila. Intanto sono soddisfatto. Mi dispiace lasciare VR46 perché mi hanno aiutato molto a crescere ma mi sento pronto per un ruolo da leader nella squadra ufficiale di una Casa, con gente nuova e un nuovo metodo di lavoro. Dipenderà tutto da me".
MARCO BEZZECCHI
"Oggi è stata tosta ma ce l'aspettavamo. In fin dei conti sono abbastanza soddisfatto Fisicamente non sto benissimo, abbiamo cercato di gestire una giornata difficile, soprattutto nella prequalifica. Abbiamo provato tutto, facendo un lavoro discreto ma io non sono stato abbastanza esplosivo. Mi sento forte in staccata ma qui non ce ne sono molte. Dobbiamo recuperare un po' di terreno e io devo migliorare nei tratti da fare in appoggio, sono un po' appeso alla moto. Spero di svegliarmi meglio domani mattina".
FRANCESCO BAGNAIA
"Speravo di no ma sapevo che qui sarebbe stata dura. Qui ci sono tante curve in appoggio e io non ho grip dietro. Appena provo a spingere un po' di più la moto mi parte dietro: sono praticamente disarmato. È tosta, è davvero difficile. Cercheremo di inventarci qualcosa per la giornata di sabato, non tanto in termini di messa a punto ma di gestione dell'elettronica, perché il carattere della moto è quello".