Marquez: "Mi serve costanza". Bezzecchi: "Tosta, fisicamente non benissimo". Bagnaia: "Disarmato"

"Oggi è stata una buonissima giornata. Sono stato veloce in termini di passo con la mescola media usata. Mi sarebbe piaciuto essere ancora più avanti in classifica ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Dobbiamo migliorare ancora perché mi sembra che qui siamo in tanti ad avere le carte in regola per puntare alla prima fila. Intanto sono soddisfatto. Mi dispiace lasciare VR46 perché mi hanno aiutato molto a crescere ma mi sento pronto per un ruolo da leader nella squadra ufficiale di una Casa, con gente nuova e un nuovo metodo di lavoro. Dipenderà tutto da me".