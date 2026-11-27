"Non possiamo che rispettare la sua decisione, sappiamo esattamente quello che è successo durante la stagione. Siamo allineati con lui per le ragioni che l'hanno portato a questa decisione, avendo visto quello che ha fatto è chiaro che non potevamo che dire 'va bene'". Il team manager della Ducati Davide Tardozzi commenta così l'annuncio del ritiro di Marc Marquez dal motociclismo dopo dieci titoli mondiali. "Non sarà in sella nei test? Non lo so, non ne abbiamo parlato - ha detto ai microfoni di Sky Sport - In questo momento siamo focalizzati sul fare il miglior risultato con lui qui a Valencia - ha raccontato - Poi vedremo cosa sarà il futuro". Il ritiro di Marc Marquez dopo qualche giorno dalla conquista del secondo titolo consecutivo in MotoGP (l'ottavo) e il decimo in totale, lascia un posto libero nella Ducati ufficiale al fianco di Pedro Acosta.