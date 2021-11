Dall'Igna: "Nel 2022 la Ducati punta al Mondiale"

MOTOGP

"Il titolo costruttori è sempre importante, quest'anno un po' di più. Bagnaia si è meritato le attenzioni della squadra"

La Ducati vince gare con regolarità, si è assicurata il campionato costruttori, ma manca il bersaglio grosso del titolo piloti in MotoGP dal 2007, quando Casey Stoner centrò il bersaglio grosso. Quest'anno Bagnaia ci è andato molto vicino e a Borgo Panigale sono convinti che sia ormai solo questione di tempo. "Quest'anno abbiamo cambiato tutta la line-up dei nostri piloti, era difficile puntare al risultato importante. Anche se, col senno di poi, ci siamo arrivati molto vicini. Usciamo rafforzati e convinti da questa stagione, possiamo giocare da protagonisti tutte le gare e puntare dal prossimo anno al titolo più importante"., ha detto il dg di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Portimao dolce per Ducati: è campione Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Vedi anche Motogp GP Algarve, Bagnaia: "Mi sono divertito, lavoro super. Paura per la bandiera rossa..." "Siamo contenti, il mondiale costruttori è sempre importante per un'azienda come Ducati. Questo mondiale 2021 è un po' più normale e regolare rispetto a quello vinto l'anno scorso, quindi un po' più importante", ha aggiunto parlando a Radio Sportiva. Merito di? "Il merito di questi risultati è dei nostri bravissimi piloti e di una moto che si adatta a stili di guida differenti. Anno dopo anno abbiamo cercato di ridurre i difetti segnalati dai piloti e creato un mezzo più efficace e efficiente in differenti condizioni. Onestamente ci manca ancora qualcosa, è lì che ci apprestiamo a migliorare nel periodo invernale, speriamo di riuscirci".

Risultati alla mano, Bagnaia si è meritato i galloni di caposquadra: "Come sempre una squadra parte senza gerarchie, queste si instaurano da sole in corso. È chiaro che Pecco sta giocando un ruolo da protagonista e merita le attenzioni della squadra". Vedi anche Motogp MotoGP, le pagelle di Portimao: a Bagnaia manca solo la lode

Sui quattro team Ducati nel 2022: "I nostri team sono molto contenti su come ci approcciamo nella gestione sia tecnica che sportiva delle moto e dei piloti. Per noi avere più team è importante, c'è un aspetto economico da considerare, ma da un punto di vista sportivo ci permette di far crescere nuovi talenti, vedi l'esempio di Bagnaia, e da un punto di vista tecnico ci consente di sviluppare una moto il più polivalente possibile. Per questo ci servono tante informazioni diverse per migliorare la qualità del nostro lavoro".