Napoli, Conte alza il muro: Beukema a un passo

Il Napoli era uscito allo scoperto da diverse settimane con il Bologna, anche quando si era parlato di Ndoye Giovanni Manna aveva espresso l’interesse per Beukema. La trattativa per l’esterno svizzero è in stand-by, con gli azzurri che hanno chiuso per Noa Lang che sarà in Italia all’inizio della prossima settimana. Si è andati avanti invece per il difensore olandese, che Conte vuole avere a disposizione fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro. I contatti sono continui, con gli arrivi di Beukema e Lang si potrà iniziare a definire il gruppo con cui Conte lavorerà nei primi giorni di questa nuova stagione, prima di definire le altre operazioni che mancano. Manna vuole regalare altri due rinforzi in attacco, un centravanti e un esterno, più un portiere. Il “duello” Lucca-Nunez per l’attacco è ancora in gioco, con l’attaccante dell’Udinese che piace molto all’Atalanta in caso di cessione di Retegui. Per l’esterno si riparlerà con il Bologna per Ndoye, anche se il Napoli non è disposto ad arrivare ai 45 milioni di euro richiesti dai rossoblu per lo svizzero. Per la porta rimane sempre valido il nome di Vanja Milinkovic-Savic, che lascerà il Torino e ha una clausola rescissoria di poco inferiore ai 20 milioni.