MotoGP Olanda: Quartararo si prende la pole, Bagnaia e Alex Marquez davanti a Marc

Sarà Fabio Quartararo a partire in pole position nella Sprint Race e nel GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2025. Il francese della Yamaha ha chiuso le qualifiche di Assen con un mostruoso 1'30''651, battendo per una manciata di millesimi la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia (+ 0''028). A chiudere la prima fila ci sarà la Ducati Gresini di Alex Marquez (+ 0''160), mentre si è dovuto accontentare del quarto tempo il leader della classifica iridata Marc (+ 0''220). Con lui in seconda fila l'Aprilia di Bezzecchi e la Ducati VR46 di Morbidelli.