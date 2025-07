Juventus, è il giorno di Jonathan David: l'attaccante approda a Torino per la firma

Tutti lo attendevano ed ecco che è arrivato il giorno per Jonathan David che nella mattinata di venerdì 4 luglio approderà a Torino per firmare con la Juventus. Un momento che i tifosi bianconeri aspettavano da tempo e che vedranno l'attaccante canadese approdare in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Un accordo che prevede un quinquennale di 5,5 milioni di euro a stagione più 1,5 milioni di bonus e che renderà David il simbolo della ripartenza della Juventus dopo l'esperienza da poco conclusa con Lille.