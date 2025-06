MotoGP, le pagelle del GP di Olanda: Marquez pigliatutto, Bezzecchi diamante Aprilia e Bagnaia con l'amaro

M. Marquez 10 - Un altro weekend da incorniciare, nonostante le cadute. Il Cannibale va in "vacanza" con 37 punti (+1 al mento) che fanno comodo in ottica mondiale, sorridendo anche in quelle piste in cui non è "confiante". E sembra quasi un controsenso, perché nelle piste "non sue" ha fatto sempre bottino pieno in stagione.