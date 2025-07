Diogo Jota, il Liverpool ritira la maglia n.20: “Non lo dimenticheremo mai”

Il Liverpool ha deciso di ritirare la maglia numero 20 di Diogo Jota, nonostante nel calcio inglese si sia deciso di non ritirare più i numeri di maglia. Una decisione dovuta e che tutti i tifosi dei Reds hanno invocato a gran voce, con la società che ha prontamente risposto. Nella serata di ieri è apparso un lungo comunicato sul sito ufficiale del Liverpool per ricordare Diogo Jota, dagli inizi della carriera fino al passaggio al Liverpool. I cinque anni vissuti ad Anfield e quell’amore incondizionato della Kop nei suoi confronti, come sottolineato anche da Slot: “Quando sono arrivato al club, una delle prime canzoni che ho imparato è stata quella che i tifosi cantano per Diogo. Non avevo ancora lavorato con lui, ma ho capito subito che se i tifosi del Liverpool gli avevano dedicato un coro così speciale, allora lui doveva avere qualcosa di unico. Quando sarà il momento giusto, celebreremo Diogo Jota, ricorderemo i suoi gol e canteremo la sua canzone”. Coro che è stato citato anche nel comunicato ufficiale dal Liverpool, che si chiude così: “Il suo nome è Diogo e ci ha portato alla vittoria dice il ritornello del coro dei tifosi a lui dedicato. E noi non lo dimenticheremo mai”.