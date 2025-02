Test Sepang: Quartararo lancia la Yamaha, Martin torna a casa

Aperta da una lunga serie di incidenti e in particolare da quello del campione in carica Jorge Martin (sbalzato dalla sua Aprilia alla curva 2 e ricoverato in ospedale per accertamenti), la prima giornata dei test MotoGP di Sepang si è chiusa con il miglior tempo di Fabio Quartararo con la Yamaha Monster Energy. Per Martin (che era caduto precedentemente in curva 1) frattura composta al quinto metacarpo della mano destra e altre fratture al terzo, quarto e quinto metatarso del piede sinistro. Gli esami ai quali Jorge è stato sottoposto hanno avuto esito negativo, escludendo complicazioni. Lo spagnolo resta - come voglio le procedure - in osservazione per la notte, domani rientra in Europa per sottoporsi ad intervento chirurgico.