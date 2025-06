MotoGP, GP Olanda: Marquez fa bis ad Assen, Bezzecchi e Bagnaia sul podio

Marc Marquez fa suo anche il GP d'Olanda, decima tappa stagionale della MotoGP. Dopo aver vinto la Sprint, il pilota spagnolo del team Ducati fa il bis in gara lunga e nei 26 giri a disposizione ad Assen riesce a mettere la sua Desmosedici GP25 davanti a tutti con una rimonta dalla quarta casella in griglia di partenza. Nonostante l'ottima partenza di Francesco Bagnaia, al via bravo a superare subito Fabio Quartararo per mettersi in testa alla gara, il Cannibale ci mette cinque giri per mettere la freccia e volare verso la vittoria. A cercare di contendergli il successo Marco Bezzecchi con l'Aprilia, seguito sul podio proprio da Bagnaia che riesce a difendere il terzo posto dall'attacco della KTM di Pedro Acosta.