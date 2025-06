Aprilia: Martin salta anche il GP di Germania

All'indomani del secondo posto nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP con Marco Bezzecchi, Aprilia ha diffuso un comunicato sulle condizioni di Jorge Martin. Non è stata ancora confermata una data per il ritorno in azione del campione in carica ma Jorge non prenderà parte al prossimo appuntamento del Mondiale, il Gran Premio di Germania in programma al Sachsenring nel secondo fine settimana del mese di luglio. Una decisione sul test privato in pista sarà presa dopo il nuovo controllo medico, previsto per la prossima settimana.