GP Algarve, Bagnaia: "Mi sono divertito, lavoro super. Paura per la bandiera rossa..."

MOTOGP ALGARVE

Il pilota Ducati festeggia il terzo successo stagionale al termine di una gara super

Una vittoria senza dubbi o rivali per Francesco Bagnaia, che nel bis di Portimao nel GP dell'Algarve si prende la scena portando al successo Ducati. Fine settimana super per il team di Borgo Panigale e il pilota piemontese che esulta: "Sono molto felice, lavoro enorme questo weekend. Mi sono goduto tutte le sessioni e penso sia il miglior fine settimana della mia carriera. Ero spaventato dalla bandiera rossa, temevo ci fosse stato incidente grave e fortunatamente non è stato così". Portimao dolce per Ducati: è campione Getty Images

"Sarebbe stato bello chiudere con la bandiera a scacchi, ma sono felice che tutti stiano bene. Ho spinto il più possibile per allontanarmi dal gruppo, anche a Misano l'avevo fatto ma poi sono caduto" ha spiegato.

Bagnaia, che si è laureato ufficialmente vice campione del mondo, si è detto poi pronto per la nuova stagione: "Quest'anno ho preso consapevolezza della mia e nostra forza, non era naturale capirlo dopo quello che ho passato nelle ultime stagioni. Abbiamo vinto il campionato costruttori, ottimo risultato per la squadra. Sono secondo in campionato e questo è un altro risultato importantissimo".