Diogo Jota, la rabbia del suo fisioterapista: "Lette cose spiacevoli: non faceva vita da sballo"

L'incidente, la tragedia, qualche voce di troppo su una vita smodata e, ovvia conseguenza, la rabbia di chi lo conosceva. "Ho letto cose spiacevoli su internet e sui media, Diogo e André non stavano facendo festa, nessuna vita da sballo". A parlare, in un'intervista rilasciata al quotidiano portoghese Record, è Goncalves, il fisioterapista respiratorio del povero Diogo Jota. Il racconto di Goncalves, che aveva visto il giocatore del Liverpool appena cinque ore prima del terribile schianto in macchina, è preciso: "Ho salutato lui e suo fratello André verso le 20:30 - spiega -. Suo fratello è stato un compagno fantastico e ha deciso di andare con lui, di accompagnarlo nel viaggio, così avrebbero trascorso più tempo insieme. Non avrebbero preso la direzione di Santander. Mi disse che il viaggio sarebbe durato circa otto ore, ma che si sarebbero fermati in un hotel nella zona di Burgos per riposare. Diogo era molto consapevole della sua professionalità. Dovevano arrivare il giorno dopo a Santander, prendere la nave e poi andare in Inghilterra. La famiglia sarebbe arrivata più tardi in aereo, avrebbe organizzato il fine settimana e poi lunedì avrebbe fissato un appuntamento medico a Liverpool per valutare la sua situazione".