Mondiale per Club: si parte con Fluminense-Al Hilal, il Chelsea cerca la semifinale con il Palmeiras

L'hanno già ribattezzata "il derby di Estêvão". La sfida tra il Chelsea e il Palmeiras non sarà banale per l'esterno offensivo brasiliano, che si unirà proprio ai Blues dopo il Mondiale per Club: è stato acquistato da tempo e vorrà dimostrare ciò che vale a Enzo Maresca, suo prossimo tecnico. Il Verdão ha eliminato il Botafogo nel derby brasiliano e sogna la semifinale, eliminando l'unica europea rimasta da questo lato del tabellone: battere il Chelsea vorrebbe dire dar vita a una semifinale tutta brasiliana o al duello contro l'Al-Hilal di Inzaghi. I Blues, di contro, vogliono confermare la propria crescita e risalita a livello internazionale, iniziata con la vittoria della Conference League e proseguita col ritorno in Champions League. Si gioca alle 3 di notte, tra venerdì e sabato, ed entrambe le squadre saranno prive di elementi importanti. Tre gli squalificati: Moises Caicedo nel Chelsea, Gustavo Gomez (espulso) e Piquerez nel Palmeiras. Abel Ferreira deve ridisegnare la sua squadra, quarta nel Brasileirao: Micael si candida per affiancare Bruno Fuchs, possibile Mayke sulla sinistra con Giay sulla destra. Nel 4-2-3-1 dovrebbero giocare Rios e Martinez davanti alla difesa, col colombiano osservato speciale dell'Inter, sulla trequarti invece ecco Estêvão con Mauricio e Allan al suo fianco: Paulinho, giustiziere del Botafogo, partirà dalla panchina e Vitor Roque sarà ancora il centravanti. Risponde col medesimo modulo il Chelsea, che potrebbe schierare Lavia al fianco di Dewsbury-Hall in mediana e avanzare sulla trequarti Enzo Fernandez: sulle fasce ci sarebbero così Pedro Neto e Palmer, con Delap punta. In difesa si va verso la conferma di Badiashile e Colwill, James e Cucurella gli esterni: porta girevole in questo Mondiale, ma dovrebbe giocare Sanchez. Tanti temi per questo match, molto atteso da entrambe le squadre.