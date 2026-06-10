Capirossi: "Bezzecchi e Aprilia possono vincere il titolo, ma attenti a Marc Marquez"

Al Mugello si sono raggiunti i 368 km/h e nelle ultime gare ci sono stati brutti incidenti: la MotoGP è diventata pericolosa? Il cambio di regolamento era necessario anche per questo?

"La MotoGP non è più pericolosa o diversa rispetto al passato. Il punto cruciale è che oggi bisogna prestare un'attenzione ancora maggiore alla prima curva, che resta la fase più delicata di ogni Gran Premio. Nelle ultime gare alcuni piloti hanno forse esagerato, commettendo errori che hanno reso le partenze più rischiose. Il nuovo regolamento andrà sicuramente nella direzione di limitare le velocità: ci sarà un cambiamento importante a livello aerodinamico e verranno eliminati gli abbassatori. Sono convinto che queste novità aiuteranno moltissimo sul fronte della sicurezza".